Budapest Pride paura per minacce neofasciste | Facciamo noi quello che la polizia non fa L’attacco di Elly Schlein | No divieti all’amore

È un Pride ad alta tensione, quello che alle 15 partirà dal Municipio di Budapest. Nonostante il divieto opposto a metà marzo dal governo del premier Viktor Orbán, sono attese tra le 35mila e le 40mila persone. In prima fila numerosi ministri di Paesi Ue e una nutrita delegazione italiana, in cui spiccano la segretaria del Pd Elly Schlein e il fondatore di Azione Carlo Calenda ma anche il responsabile esteri di Italia Viva, Ivan Scalfarotto, e la coordinatrice diritti del M5S Alessandra Maiorino. C’è però il diffuso timore che la manifestazione pacifica possa trasformarsi in un teatro di scontri e violenze, anche perché la polizia ha dato autorizzazione a due manifestazioni di estrema destra di muoversi per lo stesso percorso previsto dagli organizzatori del Pride. 🔗 Leggi su Open.online

