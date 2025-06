Budapest Pride l’ultradestra blocca un ponte punto del percorso Presenti alla manifestazione anche diversi politici italiani da Schlein a Calenda

Il Pride di Budapest è alle porte, ma l’atmosfera è carica di tensione. Militanti dell’estrema destra ungherese hanno bloccato il ponte Szabadsag con le auto, impedendo il corso dell’evento, mentre la polizia resta a guardare. Tra i presenti, spiccano politici italiani come Schlein e Calenda, pronti a sostenere i diritti e la libertà di tutti. Un momento cruciale che mette a dura prova il diritto alla manifestazione e la democrazia stessa.

I militanti del partito estremista ungherese Patria Nostra hanno bloccato con le auto il ponte Szabadsag, punto del percorso del Pride, che a momenti partirà dal municipio di Budapest. La polizia non sta intervenendo. Pride ad alta tensione, i politici italiani presenti da Schlein a Calenda. È un Pride ad alta tensione, quello che alle 15 partirà dal Municipio di Budapest. Nonostante il divieto opposto a metà marzo dal governo del premier Viktor Orbán, sono attese tra le 35mila e le 40mila persone. In prima fila numerosi ministri di Paesi Ue e una nutrita delegazione italiana, in cui spiccano la segretaria del Pd Elly Schlein e il fondatore di Azione Carlo Calenda ma anche il responsabile esteri di Italia Viva, Ivan Scalfarotto, e la coordinatrice diritti del M5S Alessandra Maiorino. 🔗 Leggi su Open.online

In Comune con il sindaco di Budapest, Karácsony Gergely, che coraggiosamente ha sfidato il divieto di Orban al Pride e che continua a combattere per la democrazia liberale in un paese che la sta perdendo. Vai su Facebook

