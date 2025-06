Budapest Pride la tromba funebre dell’attivista per i neo-nazi che se ne vanno

In un clima di tensione e protesta, Budapest Pride si fa sentire forte e chiaro. Mentre un attivista ungherese suona “Il silenzio” come provocazione ai neo-nazisti che cercano di sabotare l’evento, la città si prepara a difendere i diritti della comunità LGBT. Un gesto simbolico che rivela quanto sia importante mantenere viva la lotta per l’uguaglianza, anche di fronte alle intimidazioni più dure. La battaglia per i diritti non si ferma mai.

Il politico e attivista ungherese Szabó Bálint Gábor suona “ Il silenzio ” come sfottò ai manifestanti del “64 Counties Youth Mouvement” mentre vengono allontanati dalla polizia. I membri dell’associazione di estrema destra, una decina, avevano provato a occupare Városháza Park a poche ore dall’inizio del Budapest Pride. Obiettivo dei manifestanti quello di impedire fisicamente la partenza del corteo per i diritti della comunità Lgbt che da quest’anno è vietato dalla legge ungherese. Dopo una lunga trattativa con la polizia magiara i manifestanti sono stati allontanati. Gábor ne ha approfittato per tirare fuori la tromba che spesso usa per queste performance di attivismo e intonare loro la marcia funebre. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Budapest Pride, la tromba “funebre” dell’attivista per i neo-nazi che se ne vanno

