Budapest Pride la delegazione dei parlamentari da tutta Europa con Schlein e Calenda

A Budapest, un coraggioso passo verso l’inclusione: nonostante il divieto del governo Orban, il Pride ha visto la partecipazione di parlamentari e europarlamentari da tutta Europa, tra cui Carlo Calenda ed Elly Schlein. La delegazione si è riunita a Piazza Joszef Nador, sottolineando la forza del movimento LGBTQ+ e la volontà di promuovere diritti e uguaglianza. Un gesto che dimostra come il coraggio possa superare ogni ostacolo e accendere la speranza di un futuro più inclusivo.

(Agenzia Vista) Budapest, 28 giugno 2025 Si è tenuto a Budapest il gay pride nonostante il divieto imposto dal Governo del primo ministro Orban. La delegazione dei parlamentari ed europarlamentari da tutta Europa si è riunita a piazza Joszef Nador. Presenti anche Carlo Calenda ed Elly Schlein. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Budapest Pride, la delegazione dei parlamentari da tutta Europa, con Schlein e Calenda

