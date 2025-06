Budapest Pride in migliaia al corteo bandito da Orban Presente anche Elly Schlein | Non si può vietare l' amore

Nonostante il divieto imposto dal governo di Viktor Orban, migliaia di persone hanno sfidato le restrizioni per manifestare a Budapest, dimostrando che l'amore non si può vietare. Con Elly Schlein presente e il sindaco Gergely Karácsony in testa al corteo, la piazza si è riempita di solidarietà e speranza. Questa protesta testimonia ancora una volta che i diritti civili sono un valore irrinunciabile, anche in tempi di ostilità.

Sfidando il divieto imposto dal governo di Viktor Orban, migliaia di cittadini ungheresi e non solo hanno iniziato a sfilare al Pride di Budapest. In testa al corteo il sindaco della città, Gergely Karácsony, accolto dall'ovazione della folla. Nella capitale ungherese è giunta anche una folta. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: budapest - pride - migliaia - corteo

Ilaria Salis sfida Viktor Orban a casa sua, la prima volta a Budapest dopo il carcere. Lei vuole andare al Pride vietato: che cosa rischia chi partecipa - Ilaria Salis sfida Viktor Orban a Budapest, tornando dopo il carcere per partecipare al Pride vietato.

Arcigay Varese e Varese Pride saranno presenti al Budapest Pride 2025. Il 28 giugno, sfidando un divieto imposto dalle autorità ungheresi, migliaia di persone scenderanno in piazza a Budapest per rivendicare diritti, visibilità e libertà. Saremo lì anche noi, co Vai su Facebook

Budapest Pride, al via la marcia vietata da Orban diventata un caso politico | La diretta; Budapest, il Pride in diretta | Il corteo dell'ultradestra sullo stesso percorso dei manifestanti. Schlein: «Non si può vietare l'amore per legge»; Pride di Budapest, in corso il corteo. Schlein: Non si vieta l'amore per legge.

Migliaia in strada a Budapest per il corteo del Pride vietato da Orbán: sfila anche il campo largo con Schlein, Calenda, M5s, AvS e +Europa - ll governo ungherese ha disposto l’installazione di telecamere per il riconoscimento facciale lungo tutto il percorso ... Come scrive msn.com

Pride a Budapest, l’estrema destra blocca il ponte: anche il sindaco sfila con il corteo. Schlein: "L’amore non si vieta con la legge" - 000 persone si raduneranno alle 14 vicino al municipio di Budapest. Si legge su affaritaliani.it