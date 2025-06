Budapest Pride in 200mila sfidano i divieti di Orbán in una manifestazione da record In piazza anche Schlein e Calenda

Nel cuore di Budapest, una marcia senza precedenti ha riempito le strade di speranza e coraggio, sfidando divieti e repressione. Con quasi 200mila partecipanti, la manifestazione si è trasformata in un simbolo potente di resistenza e lotta per i diritti umani. Tra colori, voci e proteste pacifiche, il Budapest Pride ha dimostrato che la volontà di libertà non si ferma davanti alle minacce. Nel ...

È stata una folla pacifica e determinata quella che ha invaso le strade della capitale ungherese per il Budapest Pride, conclusosi senza incidenti ma carico di significato politico. Circa 200mila persone hanno sfidato divieti e intimidazioni del governo Orbán, trasformando la marcia in una storica manifestazione per i diritti e la democrazia. Tra canti, bandiere arcobaleno e slogan contro il premier, presenti anche leader europei e italiani. Nel corso della sfilata dell’orgoglio lgbtqia+, i militanti del partito estremista ungherese Patria Nostra hanno avvertito che avrebbero creato un blocco sul ponte Szabadsag, un punto del percorso. 🔗 Leggi su Open.online

