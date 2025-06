Budapest Pride i cartelli del corteo da Orban truccato con rossetto a ' Ursula do your job'

A Budapest, nonostante il divieto imposto dal governo di Orban, il Pride ha preso vita con coraggio e creatività. Cartelli provocatori, tra cui Orban truccato con rossetto e immagini del Joker, si fanno portavoce di un messaggio forte: difendere la democrazia contro i regimi oppressivi. Solidarietà internazionale emerge in slogan come "Ursula, do your job". La manifestazione testimonia che la lotta per i diritti non si ferma mai, neanche di fronte alle restrizioni.

(Agenzia Vista) Roma, 28 giugno 2025 Si è tenuto a Budapest il gay pride nonostante il divieto imposto dal Governo del primo ministro Orban. Ed è proprio Orban l'oggetto di molti cartelli: Orban rappresnetato come Joker con i capelli verdi, o truccato con rossetto. E poi i cartelli di solidarietà da vari Paesi. E poi "Ursula, do your job, do not protect Orban, protect democracy". Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Budapest Pride, i cartelli del corteo, da Orban truccato con rossetto a 'Ursula do your job'

In questa notizia si parla di: orban - cartelli - budapest - pride

“Siamo in 200mila”, il Pride a Budapest è una sfida a Viktor Orban (sui cartelli col rossetto): al corteo Elly Schlein e Greta Thunberg - In un vibrantissimo corteo a Budapest, con oltre 200mila partecipanti, Elly Schlein ha sfidato le restrizioni di Viktor Orban, portando un messaggio di libertà e diritti umani.

In Ungheria, il regime di Orbán ha provato a spegnere tutto: il Pride, le bandiere, i colori, le persone. Ha promesso multe. Ha annunciato telecamere e riconoscimento facciale per chiunque osi marciare. Ma Gergely Karácsony, sindaco di Budapest, ha detto no Vai su Facebook

Pride di Budapest, in migliaia al corteo. Schlein: Non si vieta l'amore per legge; Budapest Pride, i cartelli del corteo, da Orban truccato con rossetto a ‘Ursula do your job’; A Budapest sfila il Pride vietato da Orban. L'ultradestra blocca con le auto il percorso.

Budapest, Pride vietato da Orban. Ultradestra blocca percorso - Si prevedono numeri record di partecipanti alla marcia del Pride nella capitale ungherese Budapest, sfidando un divieto imposto dal governo di Viktor Orban che segna una regressione senza precedenti d ... Scrive ansa.it

A Budapest sfila il Pride vietato da Orban. 'Siamo quasi 200mila' - Una marea umana, colorata, gioiosa, pacifica ma molto determinata ha invaso Budapest. Segnala ansa.it