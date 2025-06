Budapest Pride con la croce e la bibbia per convertire i manifestanti | Pentitevi!

In un clima di forte tensione tra diritti civili e credenze religiose, due attivisti ultra cristiani provenienti dai Paesi Bassi hanno interrotto il Budapest Pride con un messaggio provocatorio. Con croce di Lorena e Bibbia in mano, cercano di persuadere i manifestanti a pentirsi, sostenendo che l’omosessualità contrasta con i valori cristiani. Un gesto che accende il dibattito su tolleranza, libertà e fede in una società sempre più divisa.

(LaPresse) – “Pentitevi! State sprecando la vostra vita” è il grido di due attivisti ultra cristiani che dai Paesi Bassi sono venuti in Ungheria per il Budapest Pride. A lato del corteo brandiscono uno una croce di Lorena e l’altro una bibbia rivolti verso il corteo per i diritti Lgbt che sfila.”Sono un cristiano normale e questo è quello che i cristiani normali fanno. Se non capisci che l’omosessualità è contro i valori cristiani non sarai mai un cristiano”. Sul retro della maglietta del ragazzo intervistato c’è scritto “christian preacher”, predicatore cristiano. Davanti un brano del vangelo secondo Giovanni: «chi non pratica la giustizia non è da Dio». 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Budapest Pride, con la croce e la bibbia per convertire i manifestanti: “Pentitevi!”

