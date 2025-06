Budapest Pride Calenda | Divieto è inaccettabile l' Ungheria deve scegliere tra Orban e l' Europa – Il video

In un momento cruciale per i diritti civili, la decisione dell’Ungheria di vietare Budapest Pride e il divieto 232 rappresentano una sfida inaccettabile alla libertà e all’inclusione. La tensione tra il governo di Orban, sempre più vicino alla Russia, e l’Europa democratica si fa sentire forte. È giunto il momento per tutti i liberali europei di unirsi e protestare contro questa deriva liberticida, perché la scelta tra libertà e oppressione non può essere rinviata.

(Agenzia Vista) Roma, 28 giugno 2025 "Per un liberale come me, il fatto di vietare una manifestazione pacifica e anche la libera scelta delle persone di amare chi vogliono è inaccettabile. Per quanto mi concerne l’Ungheria deve scegliere tra l’Unione Europea e Orban. Orban è un asset dei russi, è in costante contatto con i russi, sta facendo leggi liberticide e tutti i liberali europei devono protestare. Di qualunque orientamento essi siano. O difendiamo lo stato di diritto popolari, liberali e socialisti o non ha senso l’Europa. Perché l’Europa nasce come il posto dove i diritti individuali vengono tutelati" così il segretario di Azione Carlo Calenda, a margine della sua partecipazione al Budapest Pride. 🔗 Leggi su Open.online

Magari potremmo fare la stessa consultazione sull’Ungheria di #Orban a cui diamo miliardi e miliardi di euro di fondi europei per fare la quinta colonna di Putin e violare lo stato di diritto. Vai su Facebook

