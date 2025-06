Budapest Pride al via alla manifestazione Presenti anche Schlein a Calenda Tensioni con i militanti di destra

Budapest Pride prende il via tra entusiasmo e tensioni, mentre carri colorati, musica e cartelli contro Oban invadono le strade nonostante il divieto ufficiale in Ungheria. La presenza di militanti di destra, come i sostenitori del partito Patria Nostra, ha portato a blocchi e scontri di fronte al ponte Szabadsag, creando un clima di forte pressione. La manifestazione, simbolo di diritti e libertĂ , rischia di dover cambiare percorso per garantire la sicurezza di tutti.

Carri, musica e cartelli anti Oban: parte così il Budapest Pride in una manifestazione a favore dei diritti LGBTQ vietata in Ungheria. I militanti del partito estremista ungherese Patria Nostra hanno bloccato con le auto il ponte Szabadsag, punto del percorso. La polizia non è intervenuta per rimuovere il blocco. Pertanto, per evitare scontri in un clima giĂ teso, la manifestazione dovrebbe essere deviata su un ponte diverso da quello dove stazionano militanti dell’estrema destra. La segretaria del Pd Elly Schlein con il leader di Azione Carlo Calenda in piazza a Budapest, 28 giugno 2025. ANSAMarcello Campo Pride ad alta tensione, i politici italiani presenti da Schlein a Calenda. 🔗 Leggi su Open.online

