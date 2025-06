Budapest Pride 2025 estrema destra tenta di bloccare la parata

Budapest Pride 2025 si prepara ad affrontare un nuovo, inquietante ostacolo: l’estrema destra tenta di bloccare la parata per la terza volta, con manifestanti che si oppongono con insistenza e simboli di protesta. La città, simbolo di libertà e diritti civili, si trova di fronte a una sfida che mette in discussione i valori di inclusione e tolleranza. Riusciranno gli organizzatori a portare avanti questa importante manifestazione?

(LaPresse) – Dopo il tentativo di occupare la piazza di partenza e dopo il blocco del Ponte della Libertà, evitato dal corteo, arriva il terzo tentativo dell’estrema destra ungherese di fermare il Pride di Budapest. Quattro manifestanti del “64 Counties Youth Mouvement” si sono messi di traverso al termine del Ponte Elisabetta con in mano uno striscione: “Defend Europe” e il simbolo dell’arcobaleno con la barra del divieto. La polizia ungherese, ha preferito non allontanare i pochi manifestanti tenendoli al margine del percorso per impedire l’incontro con il Pride. Il corteo ha proseguito pacificamente. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Budapest Pride 2025, estrema destra tenta di bloccare la parata

In questa notizia si parla di: budapest - pride - estrema - destra

Ilaria Salis sfida Viktor Orban a casa sua, la prima volta a Budapest dopo il carcere. Lei vuole andare al Pride vietato: che cosa rischia chi partecipa - Ilaria Salis sfida Viktor Orban a Budapest, tornando dopo il carcere per partecipare al Pride vietato.

#BudapestPride, “in decine di migliaia” alla marcia vietata da #Orban. Militanti di estrema destra bloccano il percorso Vai su X

Novità sul Budapest Pride di sabato? Nulla di che tranne il fatto che la polizia ha autorizzato il Sixty-Four Counties Youth Movement, gruppo di estrema destra, sul nostro stesso percorso e alla stessa ora. La stessa polizia ci invita a muoverci in gruppo e non in Vai su Facebook

Il partito Patria Nostra blocca Budapest contro il pride; Budapest Pride, scontro von der Leyen-Orbán. La polizia ungherese autorizza manifestazione di estrema destra; Oggi il Pride di Budapest, sfida a Orban. Corteo dell'ultradestra sullo stesso percorso.

Budapest Pride, estrema destra tenta di bloccare la parata - Dopo il tentativo di occupare la piazza di partenza e dopo il blocco del Ponte della Libertà, evitato dal corteo, arriva il terzo tentativo dell’estrema destra ungherese ... Scrive ilmessaggero.it

Budapest Pride, in 100mila alla marcia vietata da Orban. Militanti di estrema destra bloccano il percorso - Fonti del Comune di Budapest, che ha promosso la sfilata del Pride nonostante il divieto per legge del governo Orban, parlano di almeno 120. Come scrive ilfattoquotidiano.it