Budapest Pride 2025 bagno di folla per il sindaco della capitale che sfida Orbán

Budapest Pride 2025 infiamma la città con un bagno di folla e coraggio. Il sindaco Gergely Karácsony sfida apertamente il divieto del parlamento ungherese, attirando più di 100mila persone a Városháza Park per un corteo che si fa portavoce di libertà e diritti. Un gesto di forte valore politico e sociale che conferma come la lotta per l’uguaglianza continui a infiammare le strade della capitale ungherese, scrivendo un nuovo capitolo di resistenza e speranza.

(LaPresse) – Gergely Karácsony accolto da un’ovazione all’arrivo a Városháza Park, la piazza davanti al municipio di Budapest, per la partenza del corteo del Pride. Il sindaco e oppositore politico del primo ministro ungherese Viktor Orbán ha scelto di patrocinare e promuovere la manifestazione nonostante il divieto approvato dal parlamento ungherese a marzo scorso. Sono oltre 100mila secondo gli organizzatori le persone che hanno preso parte a una marcia che ha attraversato il centro della capitale ungherese. Un segnale forte sulla tutela dei diritti e una delle possibili consacrazioni di Karácsony a prossimo sfidante di Orbán alle elezioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Budapest Pride 2025, bagno di folla per il sindaco della capitale che sfida Orbán

