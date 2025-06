Budapest Pride 200mila manifestanti in piazza sfidano il divieto del governo

A Budapest, un’onda di solidarietà e coraggio ha invaso le strade con circa 200mila manifestanti, sfidando il divieto del governo ungherese e rivendicando i diritti civili. Questo storico Pride, promosso dal Comune e dal sindaco Gergely Karácsony, testimonia la forza della comunità LGBTQ+ e il desiderio di cambiamento in un clima di tensione. La piazza si trasforma in un simbolo di resistenza e speranza, lasciando un segno indelebile nella storia della città.

(LaPresse) -Una marea umana è scesa in piazza a Budapest per il primo Pride contro uno specifico divieto emanato dal governo ungherese. Circa 200mila manifestanti in corteo da ogni parte d’Europa hanno risposto alla chiamata del Budapest Pride patrocinato e promosso dal comune e dal sindaco Gergely Karácsony, in piazza tra la gente. Da mesi ci si aspettava una manifestazione partecipata ma anche a rischio scontri con la polizia o con i manifestanti di estrema destra ma a parte alcuni piccoli episodi di attivisti nazionalisti del “64 Counties Youth Mouvement” che hanno provato a bloccare il corteo tutto si è svolto pacificamente. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Budapest Pride, 200mila manifestanti in piazza sfidano il divieto del governo

