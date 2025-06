Budapest l' ultradestra sfila sullo stesso percorso del Pride | Bloccato il ponte della città la polizia non interviene

A Budapest, un episodio che scuote l’opinione pubblica: l’ultradestra sfila sullo stesso percorso del Pride, mentre il ponte della città viene bloccato e la polizia resta a guardare. Una situazione di tensione che mette in discussione il ruolo delle autorità e accende il dibattito sulla libertà di manifestare. Gli organizzatori, esasperati, dichiarano: «Se la polizia non interviene, faremo noi con i nostri mezzi».

"Se la polizia non fa nulla per impedire la marcia Lbgt, faremo noi con i nostri mezzi", hanno detto gli organizzatori.

La polizia ungherese vieta il Pride del 28 giugno, il sindaco di Budapest lo conferma - La tensione tra diritti civili e leggi restrittive si accende a Budapest. Mentre la polizia vieta il Pride del 28 giugno, invocando una legge anti-LGBT+ approvata dal governo, il sindaco della città ribadisce il suo sostegno, confermando l’evento.

