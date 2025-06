Budapest il Pride sfida divieto Orban

Budapest si prepara a scrivere una pagina di coraggio e solidarietà: la marcia del Pride di oggi, con oltre 30.000 partecipanti, sfida apertamente il divieto imposto dal governo di Orban, segnando una storica resistenza per i diritti LGBTQ+ in Europa. Nonostante le minacce di conseguenze legali, questa manifestazione si conferma come un potente messaggio di pace e inclusione, coinvolgendo anche leader politici di rilievo. Un gesto che potrebbe cambiare le sorti della lotta per l'uguaglianza.

10.40 Si prevedono numeri record per la marcia del Pride che si tiene oggi nella capitale ungherese Budapest. La piazza sfiderà il divieto di manifestare imposto dal governo di Orban, che segna una regressione senza precedenti dei diritti Lgbtq nell'Unione europea. Orban ha minacciato "conseguenze legali" per i partecipanti, ma sono comunque attese 30mila persone. Ci saranno ministri e politici di diversi Paesi europei, tra cui i leader di Pd e Azione, Schlein e Calenda. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Ilaria Salis sfida Viktor Orban a casa sua, la prima volta a Budapest dopo il carcere. Lei vuole andare al Pride vietato: che cosa rischia chi partecipa - Ilaria Salis sfida Viktor Orban a Budapest, tornando dopo il carcere per partecipare al Pride vietato.

In Comune con il sindaco di Budapest, Karácsony Gergely, che coraggiosamente ha sfidato il divieto di Orban al Pride e che continua a combattere per la democrazia liberale in un paese che la sta perdendo. Vai su Facebook

Ungheria: domani il Pride a Budapest nonostante il divieto imposto da Orban, prevista la presenza di politici Ue Vai su X

