Bubble Bobble Sugar Dungeons | il ritorno zuccheroso di Bub tra dungeon e bolle

Preparatevi a un dolce viaggio tra dungeon e bolle con Bubble Bobble Sugar Dungeons, il nuovo capitolo della celebre serie arcade firmato TAITO e Arc System Works. Bub torna in un’interpretazione fresca, colorata e irresistibilmente zuccherina, pronto a conquistare i cuori di vecchi e nuovi fan. L’attesa cresce: l’uscita è prevista per l’inverno 2025, ma il divertimento sta per arrivare... e non vediamo l’ora di scoprire cosa ci riserverà !

TAITO e Arc System Works hanno annunciato ufficialmente Bubble Bobble Sugar Dungeons, un nuovo capitolo della storica serie arcade che segna il ritorno di Bub, l’iconico draghetto che sputa bolle, in un’interpretazione completamente rinnovata e irresistibilmente dolce. Il gioco uscirĂ nell’inverno 2025 su PlayStation 5, Nintendo Switch e PC (Steam) in Occidente, mentre in Giappone arriverĂ nel corso del 2026, esclusivamente su PS5 e Switch, con pubblicazione diretta a cura di TAITO. Il ritorno di Bubble Bobble. Il titolo si presenta come un action-platform dungeon crawler con elementi roguelike, in grado di fondere le meccaniche storiche della serie con una struttura moderna e dinamica. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Bubble Bobble Sugar Dungeons: il ritorno zuccheroso di Bub tra dungeon e bolle

In questa notizia si parla di: bubble - bobble - sugar - dungeons

Bubble Bobble Sugar Dungeons annunciato per PS5, Switch e PC Vai su Facebook

Bubble Bobble: Sugar Dungeons è il ritorno del draghetto Bub in chiave roguelite http://dlvr.it/TLbGFY #BubbleBobble #SugarDungeons #Videogiochi #Arcade #Roguelite Vai su X

Bubble Bobble: Sugar Dungeons è stato annunciato con un trailer: il classico torna in una nuova forma; Bubble Bobble Sugar Dungeons annunciato per PS5, Switch e PC; Bubble Bobble Sugar Dungeons annunciato da Taito e Arc System Works.

Bubble Bobble: Sugar Dungeons è stato annunciato con un trailer: il classico torna in una nuova forma - Taito e Arc System Works hanno annunciato Bubble Bobble: Sugar Dungeons con un trailer, gioco che segna il ritorno della serie storica in una nuova forma, in arrivo nel 2026 su PC, PS5 e Nintendo Swit ... Da msn.com

Bubble Bobble Sugar Dungeons annunciato per PS5, Switch e PC - ARC SYSTEM WORKS ha annunciato Bubble Bobble Sugar Dungeons, un nuovo capitolo dell'amatissimo franchise di TAITO. akibagamers.it scrive