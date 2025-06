Brucia il verde tra l' Autosole e il viadotto Alta Velocità tre ore di lavoro per i pompieri

Un vasto incendio di sterpaglie ha messo in allerta oggi tra l'Autostrada A1 e il viadotto dell'Alta Velocità, tra Modena e Reggio Emilia. In sole tre ore, i Vigili del Fuoco sono intervenuti con successo per domare le fiamme che avevano bruciato circa 3000 mq di terreno. La pronta azione delle forze dell’ordine ha evitato conseguenze peggiori, dimostrando ancora una volta l’importanza di una risposta tempestiva.

Nel pomeriggio di oggi si è verificato un incendio di sterpaglie nella striscia di terreno situata tra l'autostrada A1 e il viadotto ferroviario dell'Alta Velocità, nel tratto compreso tra Modena e Reggio Emilia. Circa 3000 mq di superficie coinvolta e spenta dai Vigili del Fuoco, accorsi da. 🔗 Leggi su Modenatoday.it