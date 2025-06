Brucia i rami di ulivo e potati e provoca incendio che manda in fumo 200 ettari di bosco

Una brutta domenica di fuoco in Abruzzo: un incendio scoppiato da bruciature di rami di ulivo potati ha devastato circa 200 ettari di bosco, mettendo a rischio l’ambiente e le comunità locali. La tragedia, avvenuta sabato 28 giugno a Raiano, evidenzia ancora una volta quanto siano cruciali pratiche agricole responsabili e controlli più stringenti per prevenire simili disastri. È fondamentale agire subito per tutelare il nostro territorio e la sua biodiversità.

Circa duecento gli ettari di bosco sono andati in fumo in Abruzzo nella mattinata di sabato 28 giugno, come riporta l'Ansa. Il rogo si è verificato in contrada De Contra, nel territorio comunale di Raiano. In base agli accertamenti eseguiti dai carabinieri forestali di Cansano, sarebbe emerso. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: ettari - fumo - bosco - brucia

Incendi in Calabria, Gallo: "Con Occhiuto -77% di ettari di bosco andati in fumo" - Gli incendi in Calabria, come quello di Gallo che ha distrutto 77 ettari di bosco, evidenziano l’urgenza di strategie efficaci.

BRUCIA IL CANADA, ma noi in Italia che ce frega? Beh si tratta di una stagione degli incendi davvero terribile quella nella nazione oltreoceano con centinaia di migliaia di ettari di bosco in fumo (siamo a fine maggio). Nel Manitoba sono evacuate oltre 20mil Vai su Facebook

Brucia i rami di ulivo e potati e provoca incendio che manda in fumo 200 ettari di bosco; Raiano: brucia potature di ulivo, a fuoco 200 ettari; Maxi rogo a Prato allo Stelvio, bruciano 60 ettari di bosco. In azione quattro elicotteri, il fumo fino in Trentino.

Incendio tra Raiano e Vittorito, in fumo 200 ettari di bosco - Sono circa duecento gli ettari di bosco andati in fumo, questa mattina, nella contrada De Contra, sul territorio comunale di Raiano. Lo riporta msn.com

Incendio a Lerici, divorati bosco e baracche: apprensione per le darsene e i vivai - Indagini in corso sulle origini del rogo: quasi certamente certamente è stato causato dall’uomo, non è chiaro se con dolo o senza ... Segnala ilsecoloxix.it