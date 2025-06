Brindisi orgoglio amaranto: 15 anni di passione che hanno riscritto la storia di Arezzo. Dal rischio di sparizione al riscatto, il Comitato Orgoglio Amaranto ha dimostrato che l’amore per la maglia può riunire una comunità e rilanciare un sogno. Oggi, quindici anni dopo, questa passione continua a vibrarci nel cuore, testimoniando che il vero valore dello sport è nella forza di una comunità unita. E il meglio deve ancora venire.

AREZZO Quando l’allora presidente Piero Mancini non iscrisse l’Arezzo al campionato di Lega Pro, il calcio in città rischiò di sparire. Era il 2010 e fu in quel contesto che nacque il comitato Orgoglio Amaranto, con l’obiettivo di trovare imprenditori interessati e relativi fondi per la ripartenza dalla serie D. Era il 26 giugno, data già cara agli aretini per le celebri "giostre del Toppo" del 1288. Oggigiorno, quindici anni dopo, Orgoglio Amaranto è ormai una realtà consolidata, detiene ancora una percentuale delle quote sociali di quella che ora si chiama Società sportiva Arezzo e, proprio giovedì sera, 26 giugno, ha festeggiato questo importante traguardo con una cena di gala (nelle foto) allo stadio Comunale, a bordo campo, con circa 140 commensali che hanno potuto accedere allo stadio proprio come fanno i calciatori per entrare in campo: dal tunnel, salendo i gradini che conducono al terreno di gioco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net