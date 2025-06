Brescia extra-pass per la panchina Arriva la prima offerta a Menetti

La Germani Brescia accelera sul mercato e punta deciso a rinnovare la propria guida tecnica. Dopo settimane di attese e riflessioni, il nome di Max Menetti si fa largo come possibile nuovo head coach, con una prima offerta concreta già sul tavolo. Un segnale chiaro di come la società voglia voltare pagina e preparare al meglio la prossima stagione, puntando su un tecnico di grande esperienza e carisma.

La Germani Brescia accelera per la panchina. Dopo settimane di riflessioni e attese, il nome caldo diventa quello di Max Menetti, con la società che avrebbe presentato la prima offerta ufficiale all’ex vice di Trinchieri allo Zalgiris Kaunas. Un passo concreto, che testimonia come la dirigenza voglia chiudere al più presto la questione allenatore per voltare pagina dopo l’era Poeta e costruire la prossima stagione. Il profilo di Menetti, friulano classe 1973, è quello giusto per raccogliere un’eredità importante, portando in dote un mix di esperienza, pragmatismo e personalità. Nell’ultima stagione ha vinto campionato e coppa in Lituania con lo Zalgiris, chiudendo con 15 vittorie in regular season di Eurolega. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Brescia, extra-pass per la panchina. Arriva la prima offerta a Menetti

In questa notizia si parla di: menetti - brescia - panchina - prima

Nelle prossime ore l’ad Mauro Ferrari e la società daranno una risposta. L’ex giocatore Tommaso Marino: «Brescia ambiente sano, ci sono venuto la prima volta per Poeta» Vai su Facebook

