Brescia Calcio a rischio sfratto dal Rigamonti | Cellino paga ma solo a metà

Il futuro del Brescia Calcio al Rigamonti è appeso a un filo, con il rischio di sfratto che si fa sempre più concreto. Nonostante Cellino abbia versato metà dei 218mila euro richiesti, la situazione rimane critica e l’orologio corre inesorabile verso una decisione decisiva. La città e i tifosi attendono con ansia una soluzione che possa riaccendere la speranza, perché il cuore biancoblù merita di continuare a battere forte nel proprio stadio.

La telenovela delle vicissitudini del Brescia Calcio prosegue con una corsa contro il tempo per evitare lo sfratto dal Rigamonti. La scquadra biancoblù, infatti, risulta insolvente: deve al Comune 218mila euro di canoni per l'affitto dello stadio cittadino. L'ultimo giorno utile per pagare.

