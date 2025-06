Brentford rifiuta la seconda offerta dal Manchester United per Bryan Mbeumo per un valore di £ 62,5 milioni

Il campionato di calcio si infiamma ancora una volta: il Brentford ha detto no alla seconda proposta del Manchester United per Bryan Mbeumo, valutato più di 163 milioni di euro. Con un’offerta migliorata di oltre 62 milioni di sterline, i Red Devils cercano di assicurarsi il talento camerunense, ma i Bees resiste ancora. La sfida tra due giganti è aperta: quale sarà il prossimo passo? Restate sintonizzati, perché il mercato non smette mai di sorprendere.

2025-06-27 23:02:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Brentford ha rifiutato un’offerta di trasferimento migliorata dal Manchester United per il camerun internazionale Bryan Mbeumo. L’ultima proposta dello United vale fino a £ 62,5 milioni, composta da £ 55 milioni in anticipo e altri 7,5 milioni di sterline in componenti aggiuntivi basati sulle prestazioni. Ciò segue una precedente offerta di £ 45 milioni più £ 10 milioni in potenziali bonus, che è stato anche respinto all’inizio di questo mese. I giganti della Premier League puntano a rafforzare le loro opzioni di attacco, avendo già assicurato Matheus Cunha dai lupi per £ 62,5 milioni. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

