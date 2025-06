Brentford nomina l’ex centrocampista dei lupi Andrews come capo

Brentford sorprende i tifosi annunciando Keith Andrews come nuovo manager, sostituendo Thomas Frank in un cambio di rotta che sta facendo discutere. L’ex centrocampista dei Lupi, con una carriera ricca di successi, si prepara a guidare i Bees verso nuove sfide. La sua esperienza e determinazione saranno fondamentali per imprimere nuova energia alla squadra. La stagione promette emozioni e grandi aspettative: il futuro del Brentford ora dipende da lui.

Brentford ha nominato il loro allenatore del set Keith Andrews come nuovo manager per sostituire Thomas Frank. Andrews, 44 anni, si è unito al club la scorsa estate dopo aver lavorato con la Repubblica d'Irlanda e allo Sheffield United. Ha avuto una carriera di club di successo con Wolves, Blackburn e MK Dons e ha vinto 32 cappelli per il suo paese. Frank ha lasciato le api all'inizio di questa estate dopo sette anni in carica. Parlando per la prima volta come nuovo capo, Andrews ha dichiarato: "Il soffitto è enorme in termini di ciò che possiamo ottenere.

