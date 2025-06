Brambilla rinnova con la Juventus Next Gen | il Direttore Claudio Chiellini reagisce così dopo il prolungamento del tecnico bianconero – FOTO

La Juventus Next Gen riparte forte, con Massimo Brambilla confermato alla guida fino al 2027. Un segnale di fiducia e ambizione per il futuro, rafforzato dall’entusiasmo del direttore Claudio Chiellini. La decisione sottolinea la crescita del progetto giovanile bianconero, che continua a puntare su talento, passione e continuità. E così, la strada verso nuovi traguardi si fa sempre più chiara.

Brambilla ha rinnovato il suo contratto con la Juventus Next Gen fino al 30 giugno 2027: ecco il messaggio del Direttore Claudio Chiellini. Massimo Brambilla sarà ancora l’allenatore della Juventus Next Gen, con il rinnovo dell’allenatore fino al 30 giugno 2027. È arrivato oggi l’ufficialità del prolungamento del tecnico con l’Under 23, il meritato premio dopo una stagione straordinaria in cui ha preso la squadra in zona retrocessione e l’ha portata ai playoff. pic.twitter.comCffUtwqgcm — Claudio Chiellini (@clachiello) June 28, 2025 Attraverso i propri canali social, il Direttore Claudio Chiellini ha ‘celebrato’ il rinnovo del mister pubblicando una fotografia insieme a lui al momento della firma del nuovo contratto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Brambilla rinnova con la Juventus Next Gen: il Direttore Claudio Chiellini reagisce così dopo il prolungamento del tecnico bianconero – FOTO

In questa notizia si parla di: juventus - next - brambilla - direttore

Juventus, arrivano conferme sull’addio: succederà a fine stagione - La Juventus si prepara a un cambio significativo, con conferme sul possibile addio di alcuni giocatori a fine stagione.

UFFICIALE: #Brambilla resta alla guida dell #Juventus Next Gen. Rinnovo fino al 2027 per il tecnico. Vai su X

Juventus Next Gen, avanti con Brambilla: rinnovo in fase di definizione, firmerà un biennale Vai su Facebook

Brambilla-Juve Next Gen, il futuro è scritto: rinnovo a un passo; Serie C | Juventus Next Gen-Cavese | Il commento di Brambilla; I segreti dell'uomo che ha fatto rinascere la Juve Next Gen.

Juventus Next Gen, è ufficiale il rinnovo di Brambilla! Tutti i dettagli del prolungamento di contratto del tecnico nel comunicato bianconero - Arriva il comunicato ufficiale del rinnovo di contratto dell’allenatore bianconero JuventusNews24 ha anticipato la notizia del suo r ... Come scrive juventusnews24.com

Brambilla e la Juve Next Gen ancora insieme: ufficiale il rinnovo - Tutto fatto per il prolungamento di contratto dell'allenatore che si lega ai colori bianconeri fino al 30 giugno 2027 ... Scrive msn.com