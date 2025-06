brain run nuovo obiettivo un medico di cure palliative

L’edizione 2024 della Brain Run si chiude con un successo straordinario, dimostrando come sport e solidarietà possano unirsi per una causa fondamentale. La partecipazione massiccia, il riconoscimento mediatico e la condivisione di obiettivi sociali hanno rafforzato il messaggio di sensibilizzazione sulla ricerca contro la SLA. Ora, con entusiasmo e impegno, siamo pronti a focalizzare l’attenzione su un nuovo obiettivo: il benessere e le cure palliative per i pazienti.

L’edizione 2024 della Brain Run va in archivio con un bilancio più che lusinghiero in termini di partecipazione all’evento sportivo ma anche e soprattutto, di risalto mediatico e di condivisione della finalità sociale per cui è nata questa corsa, sensibilizzare sulla ricerca contro la Sla, che le ha voluto conferire il suo ideatore, Fausto Chioini (affetto da Sclerosi Laterale Amiotrofica) prontamente condividisa dalla società sportiva Podistica Moretti Corva. E siccome la Brain Run serve anche per raccogliere fondi per la ricerca sulla Sla, la Podistica Moretti Corva e l’amministrazione comunale hanno voluto dedicare una serata alla sala ‘Gigli’ per comunicare l’obiettivo raggiunto quest’anno, raccogliendo 10mila euro, e quello del prossimo ann0: un medico palliativista per il percorso Sla. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it