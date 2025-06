Brady batte LeBron e Nadal | il suo team vince il GP E1 sulle acque del Lago Maggiore

In una giornata di pura adrenalina sul Lago Maggiore, Brady sorprende tutti battendo LeBron e Nadal, portando il suo team alla vittoria nel GP E1. La squadra della leggenda del football, campione in carica, dimostra ancora una volta la propria supremazia, superando rivali supportati dalla stella dei Lakers e dall'ex tennista. Un risultato che promette emozioni e sorprese per tutta la stagione.

