Brad Pitt svela | Stavo per lasciare Hollywood poi è arrivato Seven con David Fincher

In un'intervista emozionante, Brad Pitt rivela come la collaborazione con David Fincher in "Se7en" abbia riacceso la sua passione per il cinema, quasi portandolo ad abbandonare Hollywood. Quasi trent’anni dopo, l’attore condivide un ricordo personale che dimostra quanto quell’esperienza sia stata decisiva per la sua carriera e la sua vita. La sua storia dimostra che alcune collaborazioni possono cambiare il destino di un artista, confermando il potere delle scelte giuste al momento giusto.

Brad Pitt ha raccontato come lavorare con David Fincher in Se7en abbia riacceso la sua passione per il cinema, proprio quando stava pensando di lasciare Hollywood. Sono trascorsi quasi trent'anni dall'uscita di Se7en, e per l'occasione Brad Pitt ha voluto condividere un ricordo personale legato a quel periodo, svelando quanto sia stato determinante per lui lavorare con David Fincher. L'attore ha spiegato che, all'epoca, si trovava in una fase molto complicata della sua carriera e della sua vita privata, tanto da prendere in considerazione l'idea di abbandonare Hollywood. Un momento difficile per Brad Pitt prima di Se7en Durante una recente intervista nel podcast Armchair Expert di Dax Shepard, Pitt ha raccontato che nei primi anni '90 aveva vissuto una serie di esperienze professionali poco soddisfacenti.

