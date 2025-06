Brad Pitt fa un film sulla Formula Uno che non esiste più con quella di oggi dormirebbero in sala

Brad Pitt ha appena confermato che un film sulla Formula Uno di oggi sarebbe praticamente impossibile, a causa delle continue restrizioni e della mancanza di emozioni autentiche come i sorpassi. Il suo nuovo film, “F1 il film”, ci trasporta in un mondo diverso, lontano dalla realtà attuale, dove l’adrenalina e la passione sembrano ormai scomparsi. È un'occasione per riscoprire la vera essenza del motorsport, prima che tutto cambi troppo.

Brad Pitt conferma che con la Formula Uno di oggi sarebbe impossibile realizzare un film C’è un dato che balza all’occhio dopo la visione del film sulla Formula Uno con Brad Pitt. II titolo poco originale è “F1 il film”. Il dato è che non c’entra niente con la Formula Uno contemporanea, quella che purtroppo gli appassionati sono costretti a sorbirsi. Senza un sorpasso (o comunque pochissimi). Senza forzature. Anche in nome della sicurezza, ovviamente. Sta di fatto che per realizzare un film di oltre due ore e provare a tenere gli spettatori in sala, bisogna rifarsi alla Formula Uno del passato: a quell’intruglio di scorrettezze, sorpassi incoscienti, manovre spericolate, incidenti paurosi che addirittura riportano il calendario indietro di quasi cinquant’anni con il pilota salvato dalle fiamme, come Niki Lauda al Nürburgring. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Brad Pitt fa un film sulla Formula Uno che non esiste più, con quella di oggi dormirebbero in sala

