Bozzolo il giallo del treno tedesco finito nel fiume Oglio | riemerge il vagone ma della vaporiera non c’è traccia

Nel cuore della Bassa mantovana, un antico mistero riaffiora dalle acque dell’Oglio, riportando alla luce il vagone giallo di un treno tedesco scomparso da decenni. La sua riemersione, seguita dalla sparizione della vaporiera, avvolge la vicenda in un alone di enigma che ancora oggi affascina e inquieta. Un racconto che unisce storia e leggenda, evocando i ricordi di un passato tumultuoso e nascosto, e che forse, ancora, cela segreti irrisolti.

Bozzolo (Mantova) – Il vagone è stato ripescato. La locomotiva è sparita nel nulla. Si tinge di mistero la vicenda del treno tedesco di ottant'anni fa. Una storia che si fa leggenda, come talvolta accade nella Bassa, e riemerge come un fantasma dalle acque dell'Oglio. Era l '11 ottobre del 1944. I tedeschi gestivano i trasporti bellici su tutta la rete del Nord Italia, sotto occupazione militare. Gli alleati bombardavano linee, ponti e stazioni. Il ponte di ferro sul fiume, bombardato sei volte e altrettante riparato, cede di schianto in un giorno di piena. I binari si schiantano, il treno precipita nell'acqua.