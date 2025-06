Boyomo Juventus bianconeri pronti a fare sul serio per il difensore dell’Osasuna! In arrivo questa prima offerta | le cifre

La Juventus è pronta a fare sul serio per rinforzare la difesa: nel mirino dei bianconeri c’è Boyomo dell’Osasuna, e le prime cifre dell’offerta stanno già circolando. Una mossa strategica per rafforzare il reparto difensivo in vista della prossima stagione, con importanti novità di mercato che potrebbero rivoluzionare il calciomercato juventino. L’attesa ora è tutta per la risposta del club spagnolo e le eventuali evoluzioni di questa trattativa. Resta sintonizzato per tutti gli aggiornamenti.

e i dettagli della proposta. Ci sono novità molto importanti per quanto riguarda il calciomercato Juventus, in questa fase a caccia oltre che di un attaccante anche di un nuovo difensore da aggiungere al reparto. Tra i nomi valutati dalla dirigenza bianconera c’è anche quello di Boyomo dell’ Osasuna. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport la Vecchia Signora sarebbe pronta ad offrire 12-15 milioni di euro al club spagnolo per il suo cartellino. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Boyomo Juventus, bianconeri pronti a fare sul serio per il difensore dell’Osasuna! In arrivo questa prima offerta: le cifre

In questa notizia si parla di: difensore - juventus - bianconeri - pronti

Tah Juventus: quella big europea è pronta a sferrare il colpo decisivo, ma la decisione spetterà al giocatore. Cosa filtra sul futuro del difensore tedesco - La Juventus è vicina a concretizzare il colpo difensivo tanto atteso, con il Bayern Monaco pronto a presentare un'offerta decisiva per Jonathan Tah.

Juventus-Wydad, i bianconeri sono pronti a scendere in campo per il secondo appuntamento del Mondiale per Club Questa la formazione che con ogni probabilità lancerà Igor Tudor dal 1’ #Juventus #FIFACWC #SpazioJ Vai su Facebook

JuventusNews24 Vai su X

Bremer gioca il Mondiale per Club con la Juventus? Le condizioni del difensore bianconero e quando torna; Balerdi Juve, bianconeri pronti ad andare all'assalto!; La Juventus si affida a Chiellini per rilanciarsi: Barzagli e Bonucci pronti a tornare in bianconero.

Juventus, l'infortunio di Savona è grave: i tempi di recupero e come cambia il mercato dei bianconeri - Duro colpo per la Juventus e per Igor Tudor: la caviglia sinistra di Savona preoccupa i bianconeri, si cercano rinforzi. Segnala sport.virgilio.it

La Juventus scarica Kelly, bloccato il sostituto: arriva dalla Spagna - Dopo sei mesi di prestito, con tanto di riscatto, potremmo dire che l’affare Lloyd Kelly è stato un vero e proprio fiasco per la Juventus. calcionow.it scrive