boxe riunione interregionale alla cittadella di lucca programma intenso per i pugili della enrico bertola

Preparati a vivere due giornate all'insegna della noble art a Lucca! La Pugilistica Carrarese “Enrico Bertola” organizza una riunione interregionale ricca di emozioni e incontri di alto livello alla Cittadella dello Sport. Sabato e domenica, i pugili si sfideranno in nove e dieci match, portando sul ring tutta la passione e l’energia della boxe italiana. Un evento imperdibile per gli appassionati e gli sportivi della zona!

Due giorni di noble art a Lucca, sono quelli organizzati dalla Pugilistica Carrarese “Enrico Bertola“ per sabato e domenica alla cittadella dello sport della città delle mura. Per sabato (inizio ore 19) sono in programma nove incontri, mentre per domenica (sempre con inizio ore 19) i match saranno dieci. Per la società gialloazzurra di via Cattaneo, sabato saliranno sul ring Lorenzo Caiazzo (Under 17, deb.), Omar Boulares (Elite 1020, kg 80), Edoardo Furiani (elite 49, kg 75), Nicolò Astrini (elite 13, kg 75); mentre domenica sarà la volta di Mattia Masala (Under 17, 13, kg.63) e Filippo Poma (Under 17, 13, kg 70). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net