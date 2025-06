Bove torna in campo | via libera dei medici sarà un rinforzo per la Roma

Ottime notizie per la Roma e per il giovane centrocampista Edoardo Bove: ha ricevuto il via libera definitivo dai medici. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Bove torna in campo: via libera dei medici, sarà un rinforzo per la Roma

In questa notizia si parla di: bove - libera - medici - roma

Translate post#Bove, si avvicina il rientro in campo: manca poco al via libera dei medici #ASRoma Vai su X

BUONE NOTIZIE PER EDO BOVE ? Manca ancora qualche test per ottenere il via libera definitivo, ma il classe 2002 potrebbe tornare a giocare dopo il problema fisico che lo ha fermato nella passata stagione durante la partita Fiorentina-Inter Dal 1° l Vai su Facebook

Il sogno di Bove: ritorno più vicino, ma potrà giocare soltanto all'estero; Bove, si avvicina il rientro in campo: manca poco al via libera dei medici; Il sogno di Bove. Ritorno più vicino, ma potrà giocare soltanto all'estero.

Bove, si avvicina il rientro in campo: manca poco al via libera dei medici - La notizia forse più bella degli ultimi giorni arriva da Sky Spor t, ma non si tratta di calciomercato: molto probabilmente Edoardo Bove potrà tornare presto a giocare . Scrive msn.com

Bove e il ritorno in campo, il medico sportivo: «Troppo rigore. I nostri costretti ad emigrare» - Mario Brozzi, medico sportivo ed ex responsabile sanitario della Roma nel periodo dello Scudetto del 2001, interviene sul caso Bove. Come scrive ilmessaggero.it