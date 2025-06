Bottigliate tra rivali e una rapina vicino a Porta Nuova poi scappano tutti | una persona ferita

Una sera di tensione nel cuore di Torino: tra bottigliate tra rivali e una rapina vicino a Porta Nuova, tutto si è svolto in un batter d'occhio. Mentre le volanti arrivano, i protagonisti sono già fuggiti, lasciando dietro di sé un ragazzo straniero ferito e un senso di inquietudine che si fa strada tra i cittadini. La città si interroga: cosa è realmente successo e chi sono i responsabili?

Quando arrivano le volanti della polizia, sono passati pochi minuti dalla lite a colpi di bottiglie in via Nizza angolo via Berthollet. Chi ha partecipato, però, è già scappato. Resta un solo ragazzo, straniero. In piazza Carlo Felice, racconta agli agenti: “Hanno provato a rapinarmi”. È ferito. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

