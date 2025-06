Botteghe storiche anche il ministro Giuli dall’artista Codognotto | dopo 60 anni rischia lo sfratto

Una visita che ha riacceso i riflettori su un patrimonio vivente, simbolo di tradizione e maestria artigianale. Dopo 60 anni di storia, la bottega del maestro Ferdinando Codognotto si trova ora ad affrontare una difficile prova: il rischio di sfratto. Questa realtà non riguarda solo un negozio, ma l’intera cultura artigiana italiana. Riuscirà questa istituzione a preservare il suo ruolo nel cuore della città ?

In sessant’anni di storia la bottega del maestro Ferdinando Codognotto ha ricevuto tante visite istituzionali. Nelle ultime settimane però sono state ancor più concentrate. La visita istituzionale nella bottega L’ultimo in ordine di tempo a varcare il civico 14 di via dei Pianellari è stato. 🔗 Leggi su Romatoday.it