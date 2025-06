Boss in Incognito 2025-2026 Elettra Lamborghini nuova conduttrice | tutte le novità

Preparati a riscoprire il mondo del boss in incognito con una sorpresa esplosiva: Elettra Lamborghini sarà la nuova conduttrice della stagione 2025-2026! Dopo cinque anni, il celebre programma torna con un volto fresco e carismatico, promettendo emozioni, rivelazioni e un mix irresistibile di intrattenimento. Scopri tutte le anticipazioni e le novità che renderanno questa edizione imperdibile. La Rai ci aspetta per vivere un’esperienza unica nel suo genere!

Torna una nuova edizione di Boss in Incognito con alla conduzione Elettra Lamborghini. È questa la novità della nuova edizione: dopo cinque anni, al timone del programma non ci sarà più Max Giusti. Vediamo insieme tutte le anticipazioni. Boss in Incognito 2025-2026 con la new entry Elettra Lamborghini: quando in tv. La Rai durante la presentazione dei palinsesti per la stagione 2025-2026 ha deciso di confermare Boss in Incognito. Il docu reality, basato sul format britannico Undercover Boss, è pronto quindi a mostrare nuovi imprenditori che assumono in incognito le sembianze di un dipendente della propria società lavorando per una settimana fianco a fianco con loro.

COLPO DI SCENA! BOSS IN INCOGNITO: UNA CELEBRE DONNA AL POSTO DI MAX GIUSTI - Un colpo di scena da lasciare senza fiato: ecco come la Rai ha deciso di rivoluzionare Boss in Incognito, sostituendo Max Giusti con una figura completamente inaspettata.

