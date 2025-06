Borgomanero | Via Papa Giovanni XIII piena di buche

A Borgomanero, via Papa Giovanni XXIII si trasforma in un vero campo minato: buche profonde e pericolose che mettono a rischio tutti gli utenti della strada. La segnalazione di un cittadino denuncia un problema ormai cronico, che perdura da anni e richiede interventi immediati. È ora che l’amministrazione si impegni concretamente per restituire sicurezza e decoro a questa arteria fondamentale della città . È il momento di agire prima che si verifchino incidenti gravi.

Buche in via Papa Giovanni XXIII a Borgomanero. "La situazione - segnala un lettore - persiste ormai da anni e continua a creare disagi alla circolazione e rischi per automobilisti, ciclisti e pedoni. È una vergogna avere delle strade in questo stato e chiediamo al Comune un intervento. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

