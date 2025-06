Boom Napoli accordo raggiunto | si attende solo l’annuncio ufficiale

Il Napoli ha raggiunto un accordo di grande rilievo che fa tremare il mercato. Con l’ufficialità ancora da annunciare, i tifosi già sognano una squadra competitiva come mai prima d’ora. Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna sono determinati a costruire, sotto la guida di Antonio Conte, un team pronto a sfidare le quattro competizioni della prossima stagione. Proprio per questo motivo, l’entusiasmo cresce e l’attesa si fa trepidante...

In casa Napoli, di fatto, bisogna segnalare un accordo raggiunto davvero molto importante in sede di calciomercato. Il Napoli è sempre più il protagonista di questo calciomercato. Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna, infatti, vogliono allestire per Antonio Conte una squadra che sia in grado di affrontare le quattro competizioni della prossima stagione: Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa italiana. Proprio per questo motivo, dopo gli arrivi di Luca Marianucci e Kevin De Bruyne, il Napoli è infatti al lavoro per compiere altri colpi. Proprio su uno di questi, di fatto, bisogna segnalare un accordo raggiunto in queste ultime ore. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it