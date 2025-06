Boom Meloni nei sondaggi dopo il flop del referendum Pd e M5S in crollo verticale

Il panorama politico italiano vive una fase di grande fermento, con Meloni che registra un boom nei sondaggi e il crollo del consenso per PD e M5S, segnati dal flop del referendum. In un contesto internazionale turbolento, il governo avanza mentre le opposizioni restano frammentate, lasciando intuire nuovi scenari per il futuro prossimo. Secondo l'ultimo sondaggio di Nando Pagnoncelli, aggiornato al 26...

Nel mese di giugno, dominato dallo scoppio della guerra tra Israele e Iran e dal dominio di Donald Trump sulla scena internazionale, il quadro politico italiano si muove con dinamiche ormai consolidate: le forze di governo avanzano, mentre le opposizioni faticano a trovare una voce unitaria e convincente. Con anche il flop del referendum a pesare sui dati. Secondo l'ultimo sondaggio di Nando Pagnoncelli¬†sulle intenzioni di voto, aggiornato¬†al 26 giugno, Fratelli d'Italia tocca il 28,2% (+0,9%), il valore pi√Ļ alto dell'ultimo anno. Un risultato che, spiega il sondaggista sul Corriere della Sera,¬†conferma il rafforzamento della premier Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Iltempo.it ¬© Iltempo.it - Boom Meloni nei sondaggi dopo il flop del referendum. Pd e M5S in crollo verticale

