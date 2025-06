BOOM! La Ruota della Fortuna in access con Sarabanda e o Avanti un Altro in preserale su Canale 5

Boom! La Ruota della Fortuna torna in access, sfidando Sarabanda e O’Avanti Un Altro nel preserale di Canale 5, ma i tempi sembrano bruciare. Gerry Scotti sogna di portare The Wall, ma manca ancora lo studio adatto per la scena del muro. La domanda è: si aspetta o si riutilizza ciò che si ha? La risposta potrebbe riscrivere il destino dei game show serali, aprendo nuove interessanti prospettive.

Pare si vogliano bruciare i tempi. E se è vero, com’è vero, che Gerry Scotti vuole The Wall in access, è altrettanto vero che non è stato ancora individuato uno studio che possa ospitare l’importante scena del ‘game del muro’ (la tenso-struttura nella quale si registrò non esiste più). In parole povere, delle due l’una: o si aspetta oppure si usa ciò che si ha. Torna, dunque, l’ipotesi Ruota della Fortuna nella fascia di accesso alla prima serata. Non a caso, per le registrazioni al via il 7 luglio sono state previste alcune variazioni sul tema che fanno pensare ad un’edizione rivisitata per l’access. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - BOOM! La Ruota della Fortuna in access con Sarabanda e/o Avanti un Altro in preserale su Canale 5

