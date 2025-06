Boom di ordini per suv elettrico Xiaomi ispirato a Ferrari

Il mercato dei SUV elettrici si infiamma con Xiaomi YU7, il crossover dall’ispirazione Ferrari che sta conquistando il pubblico globale. In sole 18 ore, i preordini hanno raggiunto sorprendentemente 240.000 unità, sfidando giganti come Tesla e Byd. Un risultato che conferma la crescente attesa per questa innovativa proposta, destinata a rivoluzionare il settore. La sfida è lanciata: il futuro delle auto elettriche potrebbe cambiare proprio qui.

Boom di ordini per il suv elettrico di Xiaomi YU7, il crossover fortemente ispirato dalla Ferrari Purosangue, e rilancia la sua sfida alla Tesla di Elon Musk e alla connazionale Byd. Nelle prime 18 ore dall'apertura dei preordini, il gruppo di Pechino ne ha raccolti 240.000, in base a quanto riferito su uno dei suoi account social Sina Weibo. Giovedì sera, il numero uno di Xiaomi, Lei Jun, ha annunciato sul suo account personale della stessa piattaforma 289.000 ordini iniziali per lo YU7 nella prima ora di vendita. Con una partenza di slancio, oltre le più rosee aspettative di mercato di circa 100. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Boom di ordini per suv elettrico Xiaomi ispirato a Ferrari

