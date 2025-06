Bonus nuovi nati | previdenza complementare e studi

In un contesto sempre più attento alle future generazioni, la COVIP propone un bonus di ingresso per i nuovi nati, un incentivo innovativo per coinvolgere le famiglie nella previdenza complementare. Questa misura non solo sostiene il risparmio a lungo termine, ma offre anche l’opportunità di finanziare studi e percorsi formativi. Un passo strategico verso un futuro più solido e sostenibile per le nuove generazioni.

La COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione), nella sua Relazione Annuale, propone un bonus di ingresso per le nuove nascite per incentivare l’iscrizione dei minori a forme di previdenza complementare. Le famiglie potrebbero poi utilizzare queste somme anche per finanziare percorsi di studio. Questa iniziativa si inserisce in un contesto che presta sempre più . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

