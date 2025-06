BONUS MAMME LAVORATRICI è ufficiale | 480 euro per tutte I Il CONSIGLIO dei MINISTRI approva soldi erogati sul conto

Il Bonus Mamme 2025 si trasforma, offrendo un sostegno più diretto e immediato alle lavoratrici autonome e precarie. Con una dotazione di 480 milioni di euro, il nuovo decreto approvato dal Consiglio dei Ministri garantisce una modalità di erogazione più semplice e mirata, passando dall'esonero contributivo a un contributo diretto erogato dall’INPS. Scopri come questa novità può fare la differenza per tante mamme lavoratrici italiane.

Bonus mamme 2025, cambia la formula per lavoratrici autonome e precarie, decorrenza e modalità di erogazione Il bonus mamme cambia volto nel 2025: dal tradizionale esonero contributivo si passa a un contributo diretto erogato dall'Inps. La modifica è stata introdotta dal decreto omnibus approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 20 giugno, che ha stanziato ulteriori 180 milioni, portando la dotazione complessiva a 480 milioni. Un intervento che mira a sostenere in modo più mirato le madri lavoratrici, soprattutto quelle autonome o con contratti a termine, escluse dal precedente regime. A partire dal 1° gennaio 2025, le madri lavoratrici con due figli potranno ricevere un bonus di 40 euro al mese per ciascun mese effettivamente lavorato, fino a un massimo di 480 euro annui.

