Bonus da 200 euro in bolletta contro il caro-energia ecco i primi accrediti | per chi è valido e la scadenza entro 48 ore

Se sei tra i beneficiari del bonus da 200 euro in bolletta contro il caro energia, ecco tutto quello che devi sapere per non perderti questa opportunità. I primi accrediti sono già stati effettuati per chi ha già completato la procedura, mentre dal prossimo mese partiranno gli automatismi per molte famiglie. Se il tuo ISEE è fino a 25 mila euro, questa è certamente un'occasione da non lasciarsi scappare per risparmiare sulle prossime bollette.

Dal prossimo mese scattano i primi accrediti automatici per lo sconto sulle bollette. Per chi ha un Isee fino a 25mila euro, è prevista una riduzione in bolletta di 200 euro. Non è però un accredito automatico: chiunque vorrà avervi accesso deve presentare l’Isee e attendere entro 3 mesi che i controlli sul reddito siano effettuati. La platea di destinatari è stimata tra i 3 e i 5 milioni di persone, con qualche margine di ampliamento se si tiene conto che alle ultime settimane i titoli di Stato italiani non sono computati nell’Indicatore della situazione economia equivalente gino a 50mila euro. 🔗 Leggi su Open.online

