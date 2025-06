Bonus bollette da luglio i primi accrediti da 200 euro

Da luglio, le famiglie italiane potranno ricevere i primi accrediti automatici di 200 euro come bonus bollette, destinati a chi ha un ISEE fino a 25.000 euro. Un aiuto concreto che arriverà entro tre mesi, ma non per tutti: chi deve presentare l’ISEE dovrà attendere i controlli sul reddito. La platea stimata si aggira tra 3 e 5 milioni, con possibilità di espansione grazie alle recenti novità .

