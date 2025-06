Bonus bollette 200 euro in arrivo come ottenere gli sconti

Sei pronto a risparmiare sulle bollette di luce, gas e acqua? Dal luglio 2025, un bonus straordinario di 200 euro arriverà automaticamente alle famiglie con ISEE inferiore a 25.000 euro. Per gli altri, ci vorrà qualche mese di attesa mentre si completano i controlli. Scopri come ottenere questi sconti e approfittare di questa opportunità per alleggerire le tue spese domestiche. Non lasciarti sfuggire questa occasione!

Arriva da luglio 2025 lo sconto straordinario da 200 euro sulle bollette di luce, gas e acqua. Il bonus è destinato a famiglie con Isee inferiore a 25mila euro e sarà erogato automaticamente a chi già beneficia del bonus sociale. Per tutti gli altri sarà necessario attendere i controlli sui redditi. Il questo caso, l'accredito arriverà entro alcuni mesi. La misura, prevista dal decreto Bollette, si affianca alle agevolazioni già in vigore per contrastare l'impatto del caro energia. Le risorse disponibili potrebbero non bastare per i nuovi beneficiari dopo le modifiche all'Isee. Chi ha diritto al bonus e quando arriva.

