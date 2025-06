Bonny vuole solo l’Inter e chi ha interferito è stato respinto – SI

Bonny sogna solo l’Inter, desideroso di indossare la maglia nerazzurra e di riabbracciare Cristian Chivu. Dopo un lungo corteggiamento, le ultime notizie da Alfredo Pedullà rivelano che il trasferimento sta per concretizzarsi, nonostante gli ostacoli e le interferenze. La passione del giovane attaccante francese sembra ormai vicina a realizzarsi: un arrivo che potrebbe scaldare ancora di più il cuore dei tifosi interisti.

