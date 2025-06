Bonny intesa raggiunta tra Inter e Parma | la cifra e l’ultimo step – SKY

L’Inter si avvicina sempre di più ad Ange-Yoan Bonny, con un’intesa di massima raggiunta anche con il Parma. La trattativa procede spedita e la cifra stabilita segna l’ultimo step prima dell’ufficialità. Ogni giorno che passa, i nerazzurri consolidano il loro interesse e rafforzano le possibilità di vedere Bonny in maglia interista. L’estate si anima con questa operazione che potrebbe rappresentare un colpo importante per la rosa di Inzaghi.

Ogni giorno che passa Bonny sembra sempre più vicino all’Inter. Arriva adesso anche l’intesa di massima tra il club nerazzurro e il Parma: ecco per quale cifra. SEMPRE PIÙ VICINO – Procede a gonfie vele la trattativa di mercato dell’estate per l’Inter. Ogni giorno, infatti, sembra che la dirigenza nerazzurra stia compiendo un piccolo ma importante passo in più verso l’ottenimento di Ange-Yoan Bonny. Quello di oggi, riportato dall’esperto di mercato di Sky Sport – Gianluca Di Marzio -, dovrebbe essere uno dei definitivi per la riuscita dell’affare. Dopo l a notizia di ieri, della stretta di mano tra Inter e Parma, arriva adesso la conferma dell’intesa raggiunta tra i due club sulla cifra dell’operazione. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Bonny, intesa raggiunta tra Inter e Parma: la cifra e l’ultimo step – SKY

