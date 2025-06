Bonny Inter siamo al traguardo finale col Parma | l’annuncio di Moretto sulle cifre

L’Inter si avvicina con entusiasmo al grande colpo di mercato: Ange-Yoan Bonny sta per sbarcare a Milano. Dopo settimane di trattative intense, i nerazzurri hanno infatti concluso l’accordo con il Parma, ottenendo la definitiva autorizzazione tramite un’offerta di 25 milioni di euro. Un affare che potrebbe rivoluzionare la rosa di Inzaghi e portare nuova energia alla squadra. La fumata bianca è ormai imminente; ecco tutti i dettagli della trattativa.

e sui dettagli della trattativa. Stavolta pare che ci siamo davvero per Ange-Yoan Bonny al calciomercato Inter. I dirigenti di Viale della Liberazione hanno portato in porto la trattativa andata avanti per settimane col Parma e hanno strappato il sì finale grazie al rilancio decisivo da 25 milioni di euro. Questo il punto della trattativa secondo l’esperto di mercato Matteo Moretto. BONNY INTER – « Siamo ai dettagli per il suo passaggio all’Inter: non c’è una percentuale superiore al 99,9% che possa spiegare il livello della trattativa tra i due club. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bonny Inter, siamo al traguardo finale col Parma: l’annuncio di Moretto sulle cifre

