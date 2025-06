Bonny Inter Gazzetta svela il super retroscena | anche se è in vacanza ha già…

Il futuro di Bonny Inter si fa sempre più interessante: anche in vacanza a Ibiza, l’attaccante francese non smette di lavorare sodo, preparandosi con determinazione per il grande salto. La sua dedizione e le strategie dell’Inter potrebbero presto trasformare questa storia in un matrimonio vincente, portando entusiasmo e speranze tra i tifosi nerazzurri. La fumata bianca è alle porte, e l’attesa si fa ancora più emozionante.

In attesa della fumata bianca con l' Inter, Ange-Yoan Bonny si sta preparando con grande serietà. L'attaccante francese si trova a Ibiza, ma le sue giornate non sono solo relax: si allena quotidianamente con un preparatore atletico di fiducia, Alex Frustaci, concentrandosi su forza ed esplosività come scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport. Non ha mai smesso di lavorare e vuole farsi trovare pronto nel caso venga convocato per raggiungere l'Inter negli Stati Uniti.

