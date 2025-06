Bonny Inter fumata bianca per il francese! Accordo raggiunto con il Parma ecco quando è prevista la firma

Bonny Inter, un colpo di mercato che scalda i cuori nerazzurri! Dopo settimane di trattative, finalmente è arrivata la fumata bianca: l’attaccante francese si prepara a indossare la maglia dell’Inter con un contratto quadriennale. La firma è prevista entro pochi giorni, segnando un nuovo capitolo nella strategia di rafforzamento della squadra. Bonny, noto per le sue doti tecniche e il suo potenziale, sta per diventare il nuovo volto del futuro nerazzurro.

Bonny Inter, è fatta per il trasferimento del francese a Milano: c’è la data della firma. Fumata bianca per Bonny in maglia nerazzurra. L’ Inter ha raggiunto un accordo con il Parma per il giovane attaccante francese, confermando così il suo interesse per il talento emergente. Il trasferimento, che si concretizzerà nei prossimi giorni, vedrà il calciatore firmare un contratto quadriennale con i nerazzurri. Bonny, noto per le sue impressionanti qualità tecniche e per la sua abilità nel finalizzare le azioni, rappresenta un acquisto strategico per il club di Milano, che continua a investire nel futuro. 🔗 Leggi su Internews24.com